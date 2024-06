BAE Systems : contrat de 95 ME avec la marine américaine

BAE Systems a signé un contrat de 95 millions de dollars avec la marine américaine pour des nacelles de contre-mesures avancées destinées à protéger l'avion maritime multi-missions P-8A Poseidon contre les missiles et autres menaces.



Ces nacelles (pod) détectent et contrecarrent les menaces et tirent de missiles, protégeant ainsi le Poseidon et ses équipages.



L'équipe de BAE Systems a conçu, construit et testé un pod de démonstration, ce qui témoigne d'une collaboration étroite entre l'armée et l'industrie pour la réalisation d'un prototype rapide.



' Nous travaillons en étroite collaboration avec la marine américaine afin de fournir des solutions innovantes pour protéger cet avion essentiel et de grande valeur ', a déclaré Don Davidson, directeur de la division Advanced Compact Electronic Warfare Solutions de BAE Systems. ' Nous avons rapidement mise en place un système très performant utilisant une technologie éprouvée pour se défendre contre les menaces guidées air-air et surface-air '.



