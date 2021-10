BAE Systems : contrat pour les porte-avions US

BAE Systems continuera à fournir des services de de maintenance, d'intégration et d'ingénierie pour les porte-avions américains.



Le contrat, d'une durée indéterminée, porte sur un montant de 68,5 millions de dollars.



' BAE Systems conserve un contrat clé de contrôle de la circulation aérienne pour fournir des capacités et des solutions d'intégration de systèmes de pointe qui assurent la sécurité des systèmes d'atterrissage ', a déclaré Lisa Hand, vice-présidente et directrice générale de l'activité Integrated Defense Solutions de BAE Systems.



