BAE Systems : dévoile une plate-forme virtuelle interarmées

BAE Systems dévoile une plate-forme virtuelle de test innovant pour soutenir les opérations multi-domaines. Cette plate-forme permet d'expérimenter rapidement et en toute sécurité les technologies révolutionnaires nécessaires à l'amélioration des opérations interarmées.



Elle permet aussi d'évaluer les technologies existantes et nouvelles ainsi que les processus avancés de gestion des données avant leur déploiement dans des environnements opérationnels.



' Nous sommes fiers de fournir cette capacité d'intégration de systèmes innovante pour répondre aux besoins opérationnels multi-domaines de nos clients ', a déclaré Al Whitmore, président de BAE Systems Intelligence & Security.



'Nos capacités d'ingénierie et de modernisation des systèmes permettront d'accélérer la fourniture d'informations et de soutenir les missions de sécurité nationale.'



