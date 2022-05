BAE Systems : essais en vol de la technologie SABER

BAE Systems a effectué avec succès des essais en vol de trois applications logicielles sur sa technologie SABER (Scalable Adaptive Bank of Electronic Resources).



' SABER est l'épine dorsale de Compass Call, un système d'armes d'attaque électromagnétique de nouvelle génération qui perturbe les communications de commandement et de contrôle, les radars et les systèmes de navigation de l'ennemi ' explique le groupe.



Les vols d'essai ont démontré l'agilité de la technologie pour fournir des capacités de guerre électromagnétique avancées à Compass Call rajoute le groupe.



' Nous développons continuellement des technologies pour aider à dominer le spectre électromagnétique et assurer la sécurité de nos militaires.' a déclaré Jared Belinsky, directeur des solutions d'attaque électronique chez BAE Systems.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.