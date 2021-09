BAE Systems : financement supplémentaire pour armer des F-35

BAE Systems et MBDA - une joint-venture entre Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%) - annoncent avoir obtenu un financement supplémentaire afin d'achever le développement et l'intégration d'armes de nouvelle génération destinées aux flottes britannique et italienne de F-35.



Il s'agira notamment d'intégrer le missile air-sol et antinavire SPEAR sur les F-35 britanniques ainsi que le missile air-air Meteor sur les F-35A et F-35B des forces armées britanniques et italiennes.



Dans ce cadre, il est prévu qu'une équipe d'ingénieurs de BAE Systems, MBDA et Lockheed Martin (concepteur du F-35) débute les activités de test, de simulation et d'intégration au Royaume-Uni et aux États-Unis, pour atteindre la capacité opérationnelle initiale des deux armes.





