BAE Systems : lance une nouvelle division, FalconWorks

Aujourd'hui à 15:36 Partager

BAE Systems annonce le lancement d'une nouvelle division au sein de son secteur aérien appelée FalconWorks™. Il s'agit d'un nouveau centre de recherche et développement conçu pour fournir une gamme de capacités aériennes de combat au Royaume-Uni et à ses alliés.



' FalconWorks va fournir une conception rapide de nouveaux produits et services dont les clients de l'armée de l'air ont besoin pour maintenir leur avantage ' indique le groupe.



' Les gouvernements du monde entier sont parfaitement conscients du rythme accéléré des changements technologiques et de la nécessité de renforcer et d'adapter leur sécurité et leur défense pour gérer l'évolution de la menace '.



Les spécialistes de FalconWorks évalueront les tendances émergentes et augmentront ainsi l'utilisation des technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, la détection quantique et la robotique. Ils collaboreront également avec des partenaires dans des domaines tels que l'autonomie, les environnements synthétiques et les systèmes d'air électriques.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.