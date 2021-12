BAE Systems : le titre résiste bien après l'analyse de Stifel

Le titre termine la séance à l'équilibre. Stifel réaffirme son conseil 'conserver' et son objectif de cours de 500 pence sur BAE Systems, malgré un abaissement de ses estimations de BPA à des niveaux très légèrement sous les consensus à partir de 2022, à l'occasion d'une mise à jour de son modèle.



'BAE est, à nos yeux, généralement bien conduit, avec des marges proches de niveaux plafonds effectifs, un solide ratio book-to-bill des trois dernières années à 1,13 fois, et une reprise bienvenue des rachats d'actions', juge le broker.



Toutefois, Stifel pointe des 'problèmes dominants comme un contexte de pressions sur les dépenses de défense de ses plus grands clients, une impasse sur des commandes saoudiennes significatives, couplés à une pression à la hausse sur les taux d'imposition'.



