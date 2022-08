BAE Systems : livre un 1er Typhoon aux forces armées Qataries

BAE Systems a annoncé hier la livraison du premier avion Typhoon aux forces armées du Qatar. Il est prévu que l'appareil soit transporté du Royaume-Uni au Qatar d'ici la fin du mois.



'La livraison du Typhoon marque une nouvelle étape de notre collaboration conjointe Royaume-Uni-Qatar, collaboration qui prévoit également le partage de formation et d'expertise entre nos forces aériennes respectives et garantira que nos deux nations restent à la pointe de la capacité de défense', indique BAE Systems.



L'événement marque ainsi 'une étape majeure dans le programme' à la suite d'un contrat de six ans portant sur l'acquisition de nombreux avions Typhoon et Hawk signé entre le gouvernement du Qatar et BAE Systems en décembre 2017.



En outre, un protocole d'accord entre les gouvernements du Qatar et du Royaume-Uni a été signé pour la fourniture d'un soutien, y compris la mise en place d'escadrons conjoints Royaume-Uni-Qatar Typhoon et Hawk assurant la formation des pilotes et des techniciens de la RAF.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.