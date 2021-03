BAE Systems : adapte sa technologie au milieu sous-marin

La société BAE Systems annonce qu'elle va mettre à profit ses décennies d'expérience dans le domaine aérien pour équiper le Dreadnought, un sous-marin britannique de nouvelle génération.



Le système 'fly-by-wire' de commandes de vol sera ainsi adapté au milieu sous-marin. Comme pour le transport aérien moderne, le système de gestion et contrôle (AVCM) supervisera les manoeuvre des sous-marins, 'avec les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité', assure BAE Systems.



'Avec plus de 50 ans d'expérience dans l'aérien nous avons déjà une grande compréhension de la façon de développer des systèmes de contrôle complexes pour les plates-formes de haute technologie. Cependant, amener notre technologie sous l'eau constitue un nouveau défi et nous sommes fier d'être impliqué dans le programme Dreadnought' a expliqué en substance Jon Tucker, directeur des contrôles maritimes chez BAE Systems Controls and Avionics.



