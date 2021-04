BAE Systems : contrat avec l'US Air Force autour des F-16

BAE Systems annonce avoir reçu un contrat d'une valeur maximale de 600 millions de dollars avec l'US Air Force afin de fournir des équipements de soutien à sa flotte internationale de F-16.



Ce contrat de 10 ans comprend à la fois de la formation, du soutien technique, des équipements de test spécialisés et plus de 1 200 équipements de soutien permettant d'assurer la disponibilité de la flotte.



'Nos tests et nos équipes permettent d'assurer la maintenance de ce chasseur et de toutes ses variantes tout au long de leur cycle de vie, en optimisant les opérations', explique en substance Meg Redlin, responsable 'Mission Systems' chez BAE Systems.



Le contrat assurera l'équipement de soutien pour la flotte d'avions F-16 dans plus de 25 pays jusqu'en 2031.



