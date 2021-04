BAE Systems : contrat de 21M$ avec le Royaume-Uni

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a attribué un contrat de 21 millions de dollars à BAE Systems afin de soutenir le CMWS, un système d'alerte missile qui équipe de nombreux appareils à travers le monde, lors des 4,5 prochaines années.



Ce nouveau contrat garantit le soutien et le maintien en continu des systèmes CMWS installés dans les diverses plateformes d'avions britanniques.



Equipant l'armée américaine et les avions de 16 pays alliés, plus de 3000 unités CMWS ont été installées sur plus de 40 plateformes différentes, enregistrant un total de plus de 4 millions d'heures de vol, précise BAE Systems.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.