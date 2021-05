BAE Systems : contrat de 325 M$ avec la Défense américaine

BAE Systems annonce avoir signé un contrat de 325,5 M$ avec la 'Defense Logistics Agency', une agence du département de la Défense des Etats-Unis, portant sur des modules GPS avancés, dits 'M-Code', pour code militaire.



Ces équipements fourniront des données de positionnement, de navigation et de chronométrage fiables et sécurisées avec antibrouillage et capacités anti-spoofing (le spoofing étant une technique consistant à usurper une adresse IP).



'Les modules aideront les combattants à mener des opérations dans des environnements de guerre électronique contestés', indique BAE Systems.



Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, BAE Systems fournira des modules GPS compatibles avec le signal M-Code afin de soutenir le département américain de la Défense et ses alliés internationaux jusqu'en 2030.



