BAE Systems : contrat de 58M$ avec l'US Air Force

BAE Systems a annoncé aujourd'hui avoir reçu un contrat d'un montant de 58 millions de dollars de Boeing afin de démarrer la production initiale du système EPAWSS du F-15 Eagle pour le compte de l'US Air Force.



L'EPAWSS permet aux pilotes de surveiller, brouiller et tromper les menaces dans un espace aérien contesté.



Ce système combine des capteurs multi-spectraux et des contre-mesures, un traitement du signal de pointe, de la microélectronique et des algorithmes intelligents fournissant des capacités d'alerte radar, de connaissance de la situation, de géolocalisation et d'autoprotection entièrement intégrées.



