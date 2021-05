BAE Systems : l'armée suédoise passe une commande de 200 M$

BAE Systems annonce avoir signé un contrat d'une valeur d'environ 200 millions de dollars pour produire et livrer 127 véhicules tout-terrain BvS10 à l'armée suédoise.



Le contrat signé avec FMV, l'agence suédoise d'approvisionnement militaire, porte à la fois sur les véhicules de commandement et de contrôle et de logistique. Les livraisons des 127 véhicules devraient débuter en 2022 et se terminer en 2024.



Les BvS10 suédois présentent une ergonomie améliorée, un plus grand volume interne et une protection avancée, s'appuyant sur les anciens véhicules Bv206 de BAE Systems, dont plus de 10 000 ont été vendus dans plus de 40 pays.



'Nous constatons un intérêt accru de la part de nombreux pays pour les capacités de mobilité extrême, telles que celles observées sur nos plates-formes BvS10 et Beowulf. Nous attendons en particulier avec impatience l'approvisionnement conjoint de quatre pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ', a ajouté Gustafsson-Rask. directeur général de BAE Systems Hägglunds.





