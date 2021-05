BAE Systems : remporte un contrat de 164 M$ avec l'US Navy

BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 164 M$ auprès de la marine états-unienne afin d'assurer la conception d'une partie du Mk 41, un système de lance-missile vertical (VLS) équipant certains croiseurs et destroyers.



Dans le cadre de ce contrat, BAE Systems va fournir des services de conception, de développement, de test, d'amélioration des produits et de soutien pour les systèmes VLS actuels et hérités.



Le lanceur Mk 41est capable de lancer une large gamme de missiles, allant des missiles standards aux missiles anti-sous-marin à lancement vertical.



Le Mk 41 VLS est également utilisé par les marines de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne, du Japon, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Corée du Sud, de l'Espagne et de la Turquie.



