BAE Systems : procède à la livraison de l'EC-37B Compass Call

BAE Systems a conçu, testé et livré des composants clés pour le premier avion EC-37B Compass Call de l'armée de l'air américaine.



Cette livraison ouvre la voie aux essais en vol de développement et d'exploitation de la configuration Baseline 3 du Compass Call en janvier 2023. La configuration de base 3 offre des capacités supplémentaires en matière de guerre électronique.



La mise en service provisoire devrait suivre l'achèvement des essais à la mi-2024.



' Cette livraison finale de matériel pour le premier avion EC-37B assure une mise à niveau qui continuera à surpasser nos adversaires ', a déclaré Jared Belinsky, directeur des solutions d'attaque électronique chez BAE Systems.



Le Compass Call perturbe les communications de commandement et de contrôle, les radars et les systèmes de navigation de l'ennemi. Il supprime les défenses aériennes en empêchant la transmission d'informations entre les adversaires, leurs systèmes et leurs réseaux.



