BAE Systems : remporte un marché avec l'armée suisse

18/11/2020 | 17:55

BAE Systems Hägglunds a remporté le contrat de l'Office fédéral suisse des marchés publics de défense (armasuisse) portant sur la prolongation de la durée de vie du CV9030 de l'armée suisse, un véhicule de combat d'infanterie connu sous le nom de 'Schützenpanzer 2000'.



Le programme de prolongation de la durée de vie du CV9030 maintiendra le parc de 186 véhicules en service jusqu'en 2040 et améliorera considérablement la capacité de la plate-forme dans certains domaines.



Les améliorations sont principalement basées sur des problèmes d'obsolescence touchant les composants optiques, électriques et électroniques.



Les véhicules seront également équipés d'un système de surveillance à 360 degrés, augmentant la connaissance de la situation, l'efficacité au combat et la capacité de survie pour permettre une planification d'itinéraire plus sûre et un ciblage plus rapide.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.