BAE Systems : s'intéresse au eVTOL pour la défense & sécurité

BAE Systems et Embraer Defence & Security comptent lancer une étude conjointe portant sur le développement du véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'Eve pour le marché de la défense et de la sécurité.



L'étude tâchera de déterminer comme le eVTOL d'Eve, initialement développé pour le marché de la mobilité aérienne urbaine, pourrait fournir une capacité rentable, durable et adaptable pour la défense.



Les ingénieurs de BAE Systems et Embraer Defence & Security travailleront ainsi sur cette nouvelle version potentielle du eVTOL, avec une gamme d'applications spécifiques comme le transport de personnel, la surveillance et la reconnaissance, les secours en cas de catastrophe et la réponse humanitaire.



