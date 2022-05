BAE Systems : signe un contrat de 24 M$ aux États-Unis

BAE Systems va développer un logiciel qui configure de manière autonome les réseaux tactiques pour les communications critiques dans le cadre du programme Mission-Integrated Network Control (MINC).



Le contrat de 24 millions de dollars a été signé avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des États-Unis.



' Des données et des réseaux de communication fiables sont essentiels dans la guerre moderne. À l'heure actuelle, il n'existe aucune capacité de contrôler dynamiquement les réseaux interconnectés et de s'assurer que les combattants peuvent communiquer entre les domaines dans des environnements contestés ' indique le groupe.



Brian Decleene, scientifique en chef chez FAST Labs de BAE Systems a déclaré ' Grâce à ce programme, nous permettrons à l'opérateur de fournir les bonnes informations au bon utilisateur au bon moment dans plusieurs domaines et d'améliorer les résultats de la mission. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.