BAE Systems : solution de défense aérienne avec Leonardo

BAE Systems et Leonardo UK annoncent avoir récemment reçu l'approbation du gouvernement des Etats-Unis pour développer une solution interopérable combinant le système d'alerte de missile AN / AAR-57 de BAE Systems et le système de contre-mesure infrarouge Miysis (DIRCM) de Leonardo.



'Cette défense multicouche contre les menaces nouvelles et avancées protégera les avions et leurs équipages dans les espaces de combat les plus complexes', souligne Chris Austin, directeur des solutions de survie intégrées chez BAE Systems.



Le CMWS AN / AAR-57 de BAE Systems détecte les menaces de tirs et de missiles hostiles entrants, alerte les équipages et déclenche automatiquement des contre-mesures, tandis que le système Miysis DIRCM offre 'une protection extrêmement fiable et persistante contre les systèmes de défense aérienne', submergeant la tête chercheuse du missile d'un flux soudain et massif d'énergie laser codée qui peut venir à bout de plusieurs menaces simultanées.



