BAE Systems : un nouveau contrat avec la défense britannique

BAE Systems annonce avoir remporté un nouveau contrat de 15 ans avec le ministère britannique de la Défense (MOD), portant sur la fourniture de munitions.



D'une valeur de 2,4 milliards de livres sterling, ce contrat devrait soutenir près de 4 000 emplois à travers le Royaume-Uni, assure l'entreprise britannique.



Ce contrat va également permettre à BAE Systems d'investir 70 millions de livres sterling dans la rénovation et la mise à niveau de ses lignes de fabrication. La société dépensera également jusqu'à 350 millions de livres sterling avec des entreprises basées au Royaume-Uni pour les matières premières et les composants de machines, promet-elle.



Garantissant la livraison de munitions et de soutien technique aux forces armées britanniques à plus long terme, le nouveau contrat, baptisé 'Next Generation Munitions Solution' (NGMS), entrera en application à partir de janvier 2023. Il fera suite au contrat actuel, signé en 2008, qui s'achèvera fin 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.