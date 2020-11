BAE Systems : un protocole avec l'Université de Birmingham

06/11/2020 | 11:19

BAE Systems annonce sa nouvelle collaboration avec l'Université de Birmingham afin de former un consortium d'experts de premier plan de l'industrie, du milieu universitaire et du gouvernement chargé de développer des technologies de détection avancées 'susceptibles de bénéficier à certains aspects de la vie quotidienne'.



Ce protocole s'inscrit dans le cadre du programme National Quantum Technologies financé par le gouvernement.



'En rassemblant le meilleur de l'expertise britannique, le consortium permettra de développer des technologies de rupture qui profiteront à l'industrie britannique', indique BAE, tels que de nouveaux systèmes de navigation qui ne reposent pas sur le GPS, le développement de technologies de détection capables de mesurer la charge de travail mentale, des capteurs de connaissance ou encore des capteurs capables de détecter les infrastructures enfouies.



