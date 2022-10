BAE Systems : un système de contrôle pour avion électrique

BAE Systems et Supernal ont annoncé un accord pour la conception et le développement de l'ordinateur de contrôle de vol pour le véhicule à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) de Supernal.



BAE Systems aidera à définir l'architecture d'un système léger de commandes de vol électriques pour son aéronef autonome.



' BAE Systems met à profit son investissement dans l'électrification et son expertise dans les systèmes critiques de vol pour faire progresser l'aviation durable. ' a déclaré Ehtisham Siddiqui, vice-président et directeur général de Controls and Avionics Solutions chez BAE Systems.



' En tant que leader technologique établi dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense, BAE Systems jouera un rôle essentiel pour Supernal alors que nous développons notre véhicule eVTOL selon les normes les plus élevées de l'aviation commerciale ', a déclaré Ben Diachun, directeur de la technologie chez Supernal.



