BAE Systems : va jouer un rôle clé dans l'accord AUKUS

La société BAE Systems a fait savoir hier qu'elle jouerait un rôle clé dans le cadre de l'accord trilatéral AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, afin d'aider

l'Australie à acquérir ses premiers sous-marins à propulsion nucléaire.



Les trois nations livreront un sous-marin développé de manière trilatérale, basé sur la conception de nouvelle génération du Royaume-Uni, incorporant la technologie des trois nations.



L'Australie et le Royaume-Uni exploiteront le SSN-AUKUS, leur sous-marin du futur, dont la construction devrait commencer cette décennie.



L'accord AUKUS renforcera et approfondira encore les relations entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie.



'La sélection de la conception de sous-marins de nouvelle génération du Royaume-Uni est un développement important dans ce partenariat et témoigne des compétences, de l'engagement et de l'ingéniosité de toutes les personnes impliquées à la fois dans notre activité Sous-marins et dans l'entreprise sous-marine britannique au sens large', indique BAE Systems.



