BAE Systems : va livrer 20 véhicules d'infanterie pour 50M$

BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 50M$ de l'armée norvégienne concernant 20 véhicules de combat d'infanterie CV90 , portant ainsi la flotte à un total de 164 véhicules.



Cette commande, qui comprend différentes variantes du véhicule de combat, devrait être livrée en 2023, assure BAE Systems.



'Ces véhicules supplémentaires offriront à l'armée norvégienne la marge de manoeuvre et la puissance de combat dont elle a besoin pour mener à bien ses missions en utilisant les véhicules d'infanterie les plus modernes au monde', a déclaré le brigadier Øyvind Johan Kvalvik, de la division des systèmes terrestres de l'Agence norvégienne du matériel de défense.



La Norvège est l'un des sept utilisateurs européens utilisant le CV90. Les autres sont le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Suisse, la Suède et les Pays-Bas, précise BAE Systems.





