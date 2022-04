BAE Systems : va moderniser un destroyer US pour 89,4 M$

BAE Systems annonce que l'US Navy lui a attribué un contrat de 89,4 M$ pour effectuer d'importants travaux de modernisation à bord du destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, l'USS Mustin.



En cas d'exercice de toutes les options adossées au contrat, la valeur de celui-ci atteindrait 95,2 M$.



Les travaux devraient commencer dès le mois de mai, au sein de la base navale de San Diego, et seront assurés par BAE Systems San Diego Ship Repair jusqu'en novembre 2023.



Il s'agira de mettra le navire en cale sèche, d'effectuer des travaux de préservation de la coque, de reconditionner certains espaces, de mettre à niveau l'équipement de commandement et de contrôle et de rénover les espaces de vie de l'équipage.



