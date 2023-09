BAE Systems : vers une mise à jour technologique du F-35

BAE Systems fait savoir qu'un ordinateur de nouvelle génération a été testé en vol avec succès sur le F-35 Lighting II, maximisant la puissance de traitement pour des capacités de mission supplémentaires et des améliorations de la sécurité.



Cette mise à niveau technologique pour les trois variantes du F-35 devrait augmenter les performances de l'ordinateur et résoudre les problèmes d'obsolescence. Les tests ont eu lieu à la base aéronavale de Patuxent et à la base aérienne d'Edwards.



L'ordinateur de gestion de véhicule (VMC) de BAE Systems permet des modes de contrôle avancés et améliore l'efficacité et la sécurité des missions. Selon BAE, il contribuera à améliorer la sécurité, la maintenabilité et la disponibilité de l'avion pour l'armée américaine et ses alliés.



