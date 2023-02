BAESystems : développe des simulateurs de vol pour l'Inde

BAE Systems annonce la signature d'un protocole d'accord avec le FSTC (Flight Simulation Technique Centre), présenté comme la principale société de formation via la simulation de vol en Inde.



L'accord entre les deux sociétés prévoit la conception, la construction et la fourniture de simulateurs de classe mondiale destinés à former les pilotes de l'armée indienne au Hawk Mk132.



Cet appareil, sur lequel les pilotes indiens se forment déjà depuis plus de décennies, est construit en Inde par Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sous licence de BAE Systems.



La nouvelle collaboration renforcera les compétences et les capacités locales dans l'ensemble du secteur indien de l'aérospatiale et de la défense, contribuant ainsi à soutenir l'initiative 'Make in India'.



Le simulateur de mission complet doit être installé dans les 24 mois, précise BAE Systems.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.