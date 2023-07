(Alliance News) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rendra au sommet de l'OTAN en Lituanie avec un nouvel appel à tous les membres de l'Alliance pour qu'ils s'engagent à consacrer 2 % de leur produit intérieur brut à la défense.

M. Suank déclarera à ses alliés à Vilnius que les plans visant à rendre les forces armées de l'OTAN "plus létales et plus déployables" commencent par le "respect de l'engagement de 2 %".

Downing Street a déclaré que l'année dernière, moins de la moitié des membres de l'Alliance respectaient l'objectif de dépenses par rapport à leur PIB national - une mesure de la santé d'une économie -, neuf membres sur trente dépensant au moins 2 %.

Selon des sources gouvernementales, M. Sunak espère quitter l'Europe de l'Est mercredi avec un plan en place pour que tous les membres commencent à atteindre l'objectif.

Le No 10 a déclaré que le Premier ministre se rendrait à Vilnius avec le double message de renforcer l'OTAN et de souligner la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre les troupes d'invasion russes.

S'exprimant avant son voyage, M. Sunak a déclaré : "Lorsque des milliers de soldats russes ont franchi la frontière en février dernier, un nouveau chapitre sinistre de l'histoire de l'Europe et de l'OTAN s'est ouvert.

"Au cours des 500 jours qui se sont écoulés depuis, nous avons été les témoins des crimes et des tragédies humaines les plus terribles en Ukraine.

"Mais nous avons également vu l'alliance de l'OTAN se rassembler comme jamais auparavant pour soutenir l'Ukraine et avec la ferme détermination que la Russie ne peut pas réussir.

"C'est un travail que nous devons poursuivre cette semaine. Nous ne pouvons pas laisser le brouillard de la guerre obscurcir les leçons claires que notre alliance doit tirer si nous voulons dépasser ceux qui cherchent à nous faire du mal.

"C'est pourquoi le Royaume-Uni investit des sommes record dans la défense, afin de rendre nos forces armées plus létales et plus déployables, et de préparer notre industrie de la défense aux défis à venir.

"Et c'est quelque chose que nous devons voir dans l'ensemble de l'OTAN, en commençant par respecter l'engagement des 2 %.

Signe que M. Sunak souhaite que le Royaume-Uni prenne les devants, le ministère de la défense s'apprête à publier un nouveau document de commandement exposant les mesures prises par le Royaume-Uni pour améliorer "la létalité et la capacité de déploiement de nos propres forces armées", a indiqué le ministère de la défense.

Ce document comprendra des plans visant à créer une nouvelle force d'intervention mondiale qui, espèrent les chefs de la défense, augmentera considérablement la capacité à répondre physiquement aux crises à brève échéance, soit en étant déjà présente, soit en se déployant plus rapidement.

D'autres questions devraient dominer les deux jours de réunion dans la capitale lituanienne, notamment l'adhésion de la Suède à l'OTAN, l'accord sur la manière dont l'Ukraine pourrait éventuellement devenir membre de l'alliance et l'offre des États-Unis de fournir des bombes à fragmentation à Kiev.

Selon le Telegraph, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l'Allemagne prévoient d'offrir des garanties de sécurité "à la manière d'Israël" au pays déchiré par la guerre.

Le projet, qui impliquerait des engagements en matière de soutien militaire et de partage de renseignements, devrait être finalisé à Kiev dans les prochains jours et pourrait servir de tremplin à l'adhésion, selon le journal.

La Suède et la Finlande ont abandonné leur politique de neutralité à la suite de l'invasion de l'Ukraine voisine par le président russe Vladimir Poutine l'année dernière et ont fait part de leur intention de rejoindre l'OTAN.

La Finlande a rejoint l'OTAN en avril, mais les objections de la Turquie ont retardé l'adhésion de Stockholm, bien qu'une avancée ait semblé se dessiner à la veille du sommet.

La proximité de la nation nordique avec l'adhésion a fait un grand pas en avant lundi, lorsque le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est engagé à soumettre son protocole d'adhésion au Parlement "dès que possible", en échange d'une aide pour relancer les chances d'Ankara d'adhérer à l'UE.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui doit se rendre à Vilnius mercredi, a passé la semaine dernière à faire pression pour que l'OTAN admette son pays déchiré par la guerre.

Lors d'une visite à Prague, il a déclaré que le résultat "idéal" du sommet serait une invitation pour son pays à rejoindre l'alliance.

Une porte-parole de M. Sunak a souligné que, comme le dirigeant britannique l'avait déjà déclaré, il pensait que la "place légitime de l'Ukraine est au sein de l'OTAN".

Mais comme il est peu probable que l'adhésion soit accordée tant que la lutte contre Moscou se poursuit - les troupes de Zelensky étant actuellement engagées dans des opérations de contre-offensive -, M. Sunak fera pression pour que l'OTAN fournisse une assistance à long terme à Kiev en matière de sécurité afin de "garantir qu'elle puisse gagner la guerre", selon sa porte-parole.

On s'attend à un bras de fer diplomatique sur la formulation de toute déclaration publiée après le sommet sur le rythme auquel Kiev pourrait être admis, Londres demandant que son adhésion soit accélérée.

John Healey, secrétaire d'Etat à la défense du parti travailliste, a déclaré qu'il souhaitait voir la Grande-Bretagne faire preuve de leadership pour "renforcer le soutien à l'Ukraine" à Vilnius.

Il a déclaré : "Si le soutien militaire du Royaume-Uni à l'Ukraine n'est pas suffisant, il faut le renforcer : "Si le soutien militaire britannique à l'Ukraine est accéléré, le Labour le soutiendra totalement".

M. Sunak a accueilli Joe Biden pour la première fois au siège du gouvernement britannique lundi, alors que le président américain faisait une escale au Royaume-Uni pour se rendre au sommet.

M. Biden a déclaré que la relation transatlantique était "solide comme le roc", tandis que M. Sunak a salué les États-Unis et le Royaume-Uni comme "deux des plus solides alliés" au sein de l'OTAN.

Mais la question du soutien aux ambitions d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la décision américaine de fournir à Kiev des armes à sous-munitions montrent que Westminster et Washington ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde.

La Grande-Bretagne "décourage" leur utilisation, car elle est l'un des 123 signataires d'une convention interdisant ces armes.

Par ailleurs, le chef du parti conservateur, M. Sunak, profitera du premier jour de son voyage pour confirmer la multiplication par huit de la capacité de production de munitions d'artillerie de 155 mm du Royaume-Uni, ont indiqué des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères.

La plupart des armées de l'OTAN utilisant ces munitions de manière standard, un nouveau contrat de 190 millions de livres sterling conclu avec BAE Systems devrait permettre de produire davantage d'obus d'artillerie destinés au Royaume-Uni et à d'autres forces alliées.

No 10 a déclaré que l'accord créerait plus de 100 emplois sur les sites de BAE Systems PLC dans le nord de l'Angleterre et le sud du Pays de Galles, s'ajoutant aux 1 200 employés de l'entreprise qui travaillent déjà dans le secteur des munitions au Royaume-Uni.

Par Patrick Daly, correspondant politique de l'AP

source : PA

