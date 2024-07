par Sabine Siebold et John Irish

WASHINGTON, 11 juillet (Reuters) - France, Allemagne, Italie et Pologne ont signé jeudi en marge du sommet de l'Otan une lettre d'intention actant un projet conjoint de développement et d'acquisition de missiles de longue portée (supérieure à 500 kilomètres), disant vouloir combler un manque mis en exergue par l'offensive de la Russie en Ukraine.

S'exprimant à l'issue d'une cérémonie à Washington, le ministre français des Armées a déclaré que l'objectif était de disposer d'une force supplémentaire de dissuasion.

"L'idée, c'est que la démarche soit la plus inclusive possible et qu'elle corresponde à des besoins opérationnels", a dit Sébastien Lecornu à des journalistes, laissant entendre que la Grande-Bretagne pourrait en faire également partie.

"Cela a de la valeur, y compris sur le terrain budgétaire, parce que ça permet évidemment d'amortir aussi les différents coûts", a-t-il ajouté.

Sébastien Lecornu a fait savoir qu'il espérait disposer d'un "premier rendu opérationnel" d'ici la fin de l'année, avec des discussions ultérieures approfondies sur les spécificités du missile - dont sa portée exacte.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi le déploiement à compter de 2026 des missiles à longue portée en Allemagne, parmi lesquels des SM-6, Tomahawks et des armes hypersoniques.

Ce déploiement, que Moscou a dénoncé comme une "menace très grave" pour la sécurité nationale russe, est considéré comme une solution transitoire en attendant que l'Europe dispose de ses propres missiles à longue portée.

Pour l'heure, les missiles de croisière que l'Europe compte dans son arsenal ont une portée d'environ 500 kilomètres, comme le Storm Shadow britannique, le Scalp français et le Taurus allemand, tirés depuis des avions de chasse.

Au contraire de missiles balistiques, ce type de missile vole à une basse altitude, le rendant plus difficile à détecter par des radars.

UNE RUPTURE AVEC LE TRAITÉ FNI, DÉNONCÉ EN 2019

Selon une source militaire, l'objectif est que le futur missile terrestre dispose d'une portée comprise entre 1.000 et 2.000 kilomètres afin de répondre à une demande de l'Otan en la matière.

Paris, à l'origine de cette initiative européenne, a proposé de développer la nouvelle arme sur le modèle du missile français de croisière naval (MdCN), fabriqué par la société européenne de défense MBDA qui produit également les missiles Taurus, Storm Shadow et Scalp.

MBDA, propriété d'Airbus, BAE Systems et Leonardo, a commencé à travailler au développement d'un MdCN modifié qui pourrait être tiré depuis des lance-roquettes.

En développant un missile dont la portée sera supérieure à 500 kilomètres, les alliés de l'Otan vont de facto disposer d'une catégorie d'arme qui était proscrite jusqu'en 2019 par le traité sur le contrôle des forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI).

Signé en 1987 par les Etats-Unis et l'Union soviétique, le FNI interdisait les missiles nucléaires et conventionnels sol-sol disposant d'une portée comprise entre 500 et 5.500 kilomètres.

Washington a dénoncé ce pacte en 2019, accusant Moscou de ne pas le respecter, ce que le Kremlin a nié.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en juin que son pays pourrait reprendre la production de missiles à capacité nucléaire à portée intermédiaire, reprochant aux Etats-Unis d'avoir stationné des missiles similaires en Europe et en Asie. (Reportage Sabine Siebold et John Irish, version française Sophie Louet et Jean Terzian)