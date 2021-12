L'unité de taxis volants d'Embraer, Eve, évaluée à 2,9 milliards de dollars, sera cotée à la Bourse de New York.

Le constructeur brésilien d'avions Embraer SA a accepté de combiner sa filiale d'avions électriques Eve avec Zanite SPAC et de l'inscrire à la cote du NYSE, ont annoncé les sociétés mardi.

La transaction évalue les capitaux propres d'Eve à 2,9 milliards de dollars et comprendra le regroupement avec Zanite Acquisition Corp et un investissement supplémentaire par un groupe comprenant Embraer, Zanite, des investisseurs financiers et des partenaires stratégiques tels qu'Azorra Aviation, BAE Systems, Republic Airways, Rolls-Royce et SkyWest Melbourne.

Après les transactions, Eve, cotée au NYSE sous le ticker EVEX, disposera d'une trésorerie de 512 millions de dollars qui sera utilisée pour développer le taxi volant d'Eve. La société dispose déjà d'un carnet de commandes de 5 milliards de dollars, composé de 1 735 engins alimentés par batterie qui décollent et atterrissent verticalement.

Parmi les 17 clients ayant passé des précommandes figurent des bailleurs, des exploitants d'hélicoptères et des sociétés de covoiturage.

Embraer détiendra 80 % d'Eve après la combinaison SPAC et l'investissement supplémentaire du groupe. La trésorerie d'Eve devrait être suffisante pour financer le développement du taxi volant jusqu'à sa certification, prévue pour 2025, a déclaré à Reuters Francisco Gomes Neto, PDG d'Embraer.

Gomes Neto a déclaré dans une interview qu'Eve aura probablement plusieurs sites de production pour livrer les clients sur différents continents, mais les lieux n'ont pas encore été choisis. Gomes Neto prévoit qu'Eve atteindra 4,5 milliards de dollars de revenus d'ici 2030, avec environ 15 % du marché mondial de la mobilité aérienne urbaine.

La phase de production sera probablement financée par l'emprunt, a déclaré le co-PDG d'Eve, Jerry DeMuro, ancien PDG de BAE Systems. L'autre co-PDG d'Eve est Andre Stein, un cadre d'Embraer depuis deux décennies.

Embraer fournira l'infrastructure à Eve, notamment l'affectation d'ingénieurs aux projets, des terrains d'essai et des équipements de simulation. "Cela nous permettra de réduire les coûts", a déclaré M. DeMuro dans une interview. (Édition : Jacqueline Wong)