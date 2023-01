Le paquet d'armes américain pour l'Ukraine comprend 50 véhicules de combat Bradley -officiels

Mercredi, le président Joe Biden a déclaré que l'envoi de véhicules de combat Bradley en Ukraine était envisagé pour aider à lutter contre l'invasion de la Russie.

Le dernier paquet de sécurité pour l'Ukraine devrait être dévoilé vendredi, ont déclaré les responsables.

Le véhicule blindé doté d'un puissant canon, qui est fabriqué par BAE Systems Plc, est utilisé comme un élément de base par l'armée américaine pour transporter les troupes sur les champs de bataille depuis le milieu des années 1980.

L'armée possède des milliers de Bradley, ce qui pourrait donner aux Ukrainiens une plus grande puissance de feu sur le champ de bataille. La décision de M. Biden ne va toutefois pas jusqu'à envoyer des chars Abrams à l'Ukraine, ce que les Ukrainiens ont demandé.

À la fin du mois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré au Congrès américain que les dizaines de milliards de dollars d'aide qu'il avait approuvés pour aider l'Ukraine à combattre l'invasion russe n'étaient pas de la charité, mais un investissement dans la sécurité mondiale.

Les États-Unis ont envoyé environ 21,3 milliards de dollars d'aide à la sécurité à Kiev alors que le plus grand conflit terrestre en Europe depuis 1945 se poursuit, faisant des dizaines de milliers de morts. La taille du paquet d'aide à la sécurité de vendredi n'était pas immédiatement claire.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les États-Unis ont de plus en plus envoyé des armes plus performantes à l'Ukraine. Au fur et à mesure que la guerre progressait et que les besoins de l'Ukraine évoluaient, des systèmes d'armes plus complexes, notamment des systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS) et des systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS), ont été expédiés à Kiyv.

Plus récemment, les États-Unis se sont engagés à envoyer un système de missiles Patriot pour repousser les attaques de missiles et de drones russes. La formation et d'autres aspects logistiques doivent encore être réglés.

L'armée s'efforce de mettre à la retraite sa flotte de Bradley, et travaille avec l'industrie pour construire un remplacement dans le cadre de sa modernisation.