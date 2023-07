(Alliance News) - Le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu'il avait attribué à BAE Systems PLC et Leonardo UK - une filiale de Leonardo Spa - un contrat quinquennal de 870 millions de livres sterling pour moderniser les capacités radar des Typhoon de la RAF, en équipant les avions de combat de l'un des radars les plus avancés au monde, le European Common Radar System Mk2.

À la suite de l'annonce faite l'année dernière lors du Royal International Air Tattoo, au cours de laquelle les forces de défense britanniques se sont engagées à investir 2,35 milliards de livres sterling dans plusieurs améliorations du Typhoon, il s'agit du premier contrat attribué dans le cadre de cet investissement majeur et complexe, qui verra l'achèvement du développement et de l'intégration de l'ECRS Mk2.

Ce radar de pointe transformera le contrôle aérien du Typhoon en lui apportant une capacité de guerre électronique de premier plan qui permettra à l'avion de détecter, d'identifier et de suivre simultanément de multiples cibles dans l'air et au sol. L'ECRS Mk2 sera intégré à l'avion Typhoon Tranche 3 de la RAF et proposé à d'autres nations exploitant l'avion, ce qui augmentera les exportations de défense du Royaume-Uni.

Soutenant la priorité du gouvernement en matière de croissance économique, le programme de 2,35 milliards de livres sterling soutiendra environ 1 300 emplois britanniques au cours des dix prochaines années. Le contrat de 870 millions de livres sterling créera plus de 600 emplois hautement qualifiés dans tout le pays, dont 300 sur le site de Leonardo à Édimbourg, 100 spécialistes de la guerre électronique sur le site de l'entreprise à Luton et 120 ingénieurs sur le site de BAE Systems dans le Lancashire.

Le sous-secrétaire d'État aux achats de défense, James Cartlidge, a déclaré : "Le Typhoon de la RAF est l'un des avions les plus performants et les mieux préparés aux missions dans le monde, qui contribue à la protection de notre ciel à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières.

"Ce contrat de 870 millions de livres sterling est un investissement dans la préparation et l'état de préparation futurs de nos avions de combat, afin que nous puissions continuer à mettre en avant notre capacité aérienne de premier plan.

"L'ECRS Mk2 soutiendra les opérations dans les situations les plus difficiles, en donnant aux pilotes la possibilité de supprimer les défenses aériennes ennemies à l'aide d'un brouillage puissant et d'engager des cibles alors qu'elles sont hors de portée de la menace. Un prototype de ce radar de pointe fait actuellement l'objet d'essais spécialisés sur le site de BAE Systems à Warton, dans le Lancashire. Ce contrat s'appuie sur cette base solide, transformant progressivement cet équipement prototype en une capacité - une voie qui comprend des essais en vol initiaux en 2024".

"Outre la livraison de l'ECRS Mk2, l'investissement total de 2,35 milliards de livres sterling comprend l'intégration du nouveau radar sur le Typhoon et la livraison d'un certain nombre de mises à niveau complémentaires, qui, ensemble, garantissent que le Typhoon restera une capacité d'armement puissante et lui permettra de contrer les menaces émergentes jusqu'en 2040 et au-delà."

Les actions de Leonardo ont clôturé mercredi en hausse de 1,8 % à 10,53 euros par action.

