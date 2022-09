Les actions de Londres glissent en raison de la décision de la Fed

L'indice FTSE 100 et l'indice des moyennes capitalisations à orientation nationale ont glissé de 0,2 % chacun à 7 h 06 GMT, suivant la faiblesse de leurs homologues européens et asiatiques.

Les banques ont glissé de 0,7 %, tandis que les produits de consommation courante tels que Diageo et Unilever ont chuté de 0,8 % et 0,5 %, respectivement, et ont pesé le plus sur l'indice de référence.

Les grandes sociétés pétrolières BP et Shell ont grimpé de 0,7 % et de 1 % respectivement, alors que les prix du pétrole brut ont augmenté en raison des inquiétudes concernant l'offre. [MET/L]

Les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale ont persisté avant une hausse attendue des taux d'intérêt de 75 points de base par la Fed américaine vers 1800 GMT, pesant sur les matières premières et le marché plus large.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre fasse de même jeudi, évaluant à 73,4 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base des taux à 2,5 %, et à 26,6 % celle d'une hausse plus faible de 50 points de base. [IRPR]

La livre sterling est brièvement tombée à son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis 1985 après que des données ont montré que le déficit budgétaire de la Grande-Bretagne était plus important que prévu en août.

Les actions de BAE Systems ont gagné 3,7 %, suivant les pairs optimistes de la défense en Europe, après que le président russe Vladimir Poutine ait ordonné la première mobilisation militaire de Moscou depuis la Seconde Guerre mondiale.