Test réussi de drones pour BAE Systems et Lockheed Martin

BAE Systems et Lockheed Martin Skunk Works ont réussi un test portant sur les petits systèmes aériens sans équipage (UAS) des drones Stalker et Indago. Les deux UAS fourniront des capacités de reconnaissance sans précédent et de longue durée pour soutenir les capacités de guerre expéditionnaire et de gestion de combat du Marine Corps à bord de l'ACV C4/UAS. Après ces tests, le Corps des Marines effectuera sa propre série de tests pour évaluer si l'ACV C4/UAS est une solution gouvernementale prête à l'emploi (GOTS) capable et rentable pour le programme Advanced Reconnaissance Vehicle (ARV).