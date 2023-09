Bafna Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. La société s'occupe principalement de la fabrication de formulations pharmaceutiques finies. Elle est également impliquée dans la fabrication de 336 formulations pharmaceutiques sous licence et a enregistré mondialement environ 78 de ses produits. Son usine de Madhavram fabrique des formes galéniques orales solides et liquides finies de Bétalactam et Non-Bétalactam et de Céphalosporine. Elle fournit ses produits aux marchés du Royaume-Uni, de l'Europe et de l'Australie. L'usine de Grantlyon de la société a la capacité de fournir à la fois des quantités d'essais cliniques à petite échelle et des besoins à l'échelle commerciale.

