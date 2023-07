Bahrain Islamic Bank BSC (BISB) est une banque commerciale basée à Bahreïn qui fournit des services bancaires et financiers conformes à la charia. La banque propose ses services à travers deux divisions : la banque de détail et la banque d'entreprise. La banque de détail propose des produits de financement tels que des produits de financement Tasheel, automobile et immobilier, des services de cartes de crédit, des services de comptes, tels que des comptes courants et d'épargne, des comptes tejoori, iqra, vevo et des comptes de dépôt d'investissement, ainsi que des services bancaires en ligne, entre autres. Le segment des services bancaires aux entreprises propose le financement immobilier, le financement structuré, les services bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME), les institutions financières (IF) et le gouvernement, les services de trésorerie, les services bancaires privés, les services bancaires aux personnes très importantes (VIP), le financement du commerce, ainsi que d'autres politiques financières et d'investissement islamiques. La BISB propose ses services par le biais d'un réseau de 13 succursales réparties dans tout le Bahreïn, avec un total de 48 guichets automatiques bancaires (GAB).

Secteur Banques