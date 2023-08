Bahrain Kuwait Insurance Company BSC est une société d'actionnariat public basée à Bahreïn qui fournit des services et des produits d'assurance. La société est organisée en trois secteurs d'activité : le secteur Incendie et généralités propose des polices d'assurance pour couvrir les risques d'incendie, d'accident général et d'ingénierie, de maladie, d'assurance-vie collective et de contingence spéciale ; le secteur Automobile propose des polices d'assurance pour couvrir les risques de responsabilité civile automobile, d'assurance tous risques automobile et d'extension de garantie, et le secteur Marine et aviation propose des polices d'assurance pour couvrir les risques de cargaison maritime, de coque maritime et d'aviation maritime. La société opère par l'intermédiaire de son siège social et d'un réseau de quatre succursales au Royaume de Bahreïn, et d'une succursale dans l'État du Koweït. En mars 2014, la Compagnie a vendu un bâtiment dans la zone diplomatique.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes