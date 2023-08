Bahrain National Holding Company BSC est une société holding publique basée à Bahreïn, qui fournit tous les types d'assurance et de solutions de gestion des risques. La société est organisée en trois secteurs d'activité : le secteur de l'assurance automobile et générale comprend l'assurance automobile, les biens, les accidents généraux, l'ingénierie, la marine et l'aviation ; le secteur de l'assurance vie et médicale comprend les produits médicaux, l'assurance vie de groupe, l'assurance vie de crédit de groupe, la diminution de l'assurance temporaire, l'assurance temporaire de niveau et les plans d'épargne, et le secteur des entreprises comprend les services d'opérations administratives et financières pour les sociétés du groupe. Au 31 décembre 2011, les filiales de la Compagnie comprenaient Bahrain National Insurance Company BSC (c) et Bahrain National Life Assurance Company BSC (c).