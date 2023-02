Le PDG de Baidu affirme que l'application ChatGPT va révolutionner son moteur de recherche.

Baidu, qui a beaucoup investi dans l'intelligence artificielle ces dernières années, est considéré comme étant à l'avant-garde des efforts visant à créer un rival chinois à la plateforme d'IA développée par OpenAI et soutenue par Microsoft Corp.

Avant le lancement d'Ernie Bot en mars, Robin Li, PDG de Baidu, a déclaré aux journalistes, lors d'une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre, que les utilisateurs seraient plus dépendants du moteur de recherche Baidu une fois qu'il serait intégré au chatbot. Cela s'explique par le fait que l'IA générative qui le propulse améliorera l'expérience et l'engagement des utilisateurs.

"Ernie Bot ... améliorera l'expérience utilisateur et les utilisateurs seront beaucoup plus dépendants de nous pour toutes sortes de tâches et de besoins, ce qui augmentera considérablement la taille du marché des moteurs de recherche", a déclaré Li.

Il a ajouté que la publicité en ligne, principale source de revenus de l'entreprise, serait également stimulée par l'intégration d'Ernie Bot dans le moteur de recherche. Baidu prévoit à terme de construire un écosystème d'IA autour d'Ernie Bot, a-t-il ajouté.

Les détails de la vision de Li pour le chatbot interviennent dans un contexte de déclin progressif de la domination dont jouissait Baidu en tant que réponse chinoise à Google d'Alphabet Inc, qui a retiré son moteur de recherche du marché chinois en 2010.

WeChat, l'application de messagerie tout-en-un de Tencent, et Douyin de Bytedance sont parmi les concurrents qui ont réduit la part de marché de Baidu ces dernières années.

L'entreprise a créé de nouvelles sources de revenus en élargissant son activité principale à l'IA, aux services de cloud computing et à la conduite autonome, ainsi qu'en injectant des fonds dans la recherche et le développement.

Li a déclaré mercredi que la technologie d'IA générative qui sous-tend Ernie Bot serait un atout de productivité pour les autres entreprises et les entrepreneurs qui cherchent à créer leurs propres applications.

Depuis début février, plus de 400 entreprises se sont inscrites pour rejoindre la communauté d'Ernie Bot en tant que premiers utilisateurs de l'application, a déclaré Baidu.

Des dizaines d'entreprises technologiques chinoises, dont les géants du commerce électronique Alibaba Group et JD.Com Inc, ont annoncé leur intention de développer leurs propres outils de type ChatGPT.

Li a déclaré que Baidu avait un avantage en tant que "premier arrivant" sur le marché chinois. Il a déclaré que la société a passé des années à développer de grands modèles linguistiques qui ont été formés sur les milliards de demandes de recherche quotidiennes saisies par les utilisateurs de son moteur de recherche.

Il a également déclaré qu'Ernie Bot était "l'état de l'art" parmi les grands modèles linguistiques pilotés par l'IA en termes de compréhension de la langue et de la culture chinoises.

Alors qu'OpenAI et ChatGPT ne sont pas bloqués par les autorités chinoises, OpenAI ne permet pas aux utilisateurs de Chine continentale, de Hong Kong, d'Iran, de Russie et de certaines régions d'Afrique de s'inscrire.