PÉKIN, 28 décembre (Reuters) - Ernie Bot, le robot conversationnel du chinois Baidu, similaire à ChatGPT d'OpenAI, compte plus de 100 millions d'utilisateurs, a déclaré jeudi Wang Haifeng, directeur technologique du géant de l'Internet.

Baidu a ouvert l'accès à Ernie Bot au public au mois d'août. Le lancement officiel a été précédé d'une présentation partielle et d'une période d'essai de plus de cinq mois au cours de laquelle des utilisateurs sélectionnés ont pu tester les capacités du chatbot.

Selon les analystes, le dévoilement partiel en mars, peu convaincant, a tout de même donné à la société un avantage sur un marché désormais saturé par des dizaines de concurrents, les entreprises technologiques chinoises cherchant à développer leurs propres chatbots dotés d'une intelligence artificielle (IA) générative.

ChatGPT, soutenu par Microsoft et lancé fin 2022, est devenu le logiciel à la croissance la plus rapide au monde en l'espace de six mois.

Selon un classement publié jeudi par SuperCLUE, qui évalue les chatbots alimentés par l'IA générative, Ernie Bot est en tête de tous les robots chinois. Sa note de 79,02 est toutefois inférieure de plus de 10 points à celle de la dernière version de ChatGPT. (Reportage Eduardo Baptista et la rédaction de Pékin ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)