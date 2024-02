Les véhicules entièrement sans conducteur ont parcouru près de 3,3 millions de miles en Californie l'an dernier, soit plus de cinq fois le total de l'année précédente, alors même que les inquiétudes se sont accrues à la suite d'un accident de robotaxi Cruise, montrent les données de l'État sur les essais de véhicules publiées vendredi.

Cruise de General Motors et Waymo d'Alphabet ont représenté la majeure partie des kilomètres - respectivement 63 % et 36 % - enregistrés sans conducteur de sécurité, selon le département des véhicules motorisés (DMV) de l'État.

Les taxis dont le siège du conducteur est vide sont devenus courants dans la région de San Francisco. L'accident de Cruise, dans lequel un véhicule autonome a heurté et traîné un piéton sur 6,1 mètres, a suscité un tollé et incité l'entreprise à interrompre ses activités dans tout le pays.

Les essais autonomes avec un conducteur de sécurité sont passés de 5,1 millions à 5,7 millions de miles, ont montré les données du DMV du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Les partisans de la technologie de conduite autonome affirment depuis longtemps qu'elle peut être plus sûre que les conducteurs humains qui peuvent conduire en état d'ébriété, en envoyant des SMS ou en s'endormant au volant.

Les habitants de San Francisco, les agences municipales et certains syndicats se plaignent que les robotsaxis perturbent la circulation et mettent les gens en danger avec leur conduite erratique et leurs arrêts brusques au milieu de routes très fréquentées.

En octobre, le DMV a suspendu les essais et les permis de déploiement de Cruise, qui fait l'objet de plusieurs enquêtes, dont une du ministère de la justice.

Vendredi, le DMV a déclaré que 38 entreprises disposaient de permis pour tester leurs véhicules autonomes avec un conducteur de sécurité.

Six d'entre elles ont été autorisées à effectuer des essais sans conducteur : Waymo, l'unité Zoox d'Amazon, Apollo du géant chinois de la recherche Baidu, et les startups chinoises Nuro, WeRide et AutoX.

Les inquiétudes concernant les entreprises chinoises qui testent les véhicules autonomes se sont également accrues, certains législateurs américains demandant une plus grande transparence sur la collecte et le stockage de données sensibles sur les citoyens, les infrastructures et les technologies.