Baidu, Inc. est le 1er site chinois de recherche sur Internet. Le site comprend des fonctionnalités de définition, de traduction en version anglaise, de téléchargement de vidéos et d'images, etc. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de services marketing (64,8%) ; - autres (35,2%) : notamment vente de licences de logiciels de recherche.

Secteur Internet