Le géant chinois des moteurs de recherche Baidu a dévoilé vendredi une version améliorée de son modèle d'intelligence artificielle (IA), Ernie 4.0 Turbo, afin de maintenir sa position sur le marché concurrentiel de l'IA en Chine.

Ce lancement fait suite à la version d'octobre 2023 d'Ernie 4, qui, selon Baidu, rivalisait avec GPT-4 d'OpenAI en termes de capacités.

Le nouveau modèle sera accessible au public via des interfaces web et des applications mobiles, et les développeurs pourront intégrer la technologie via la plateforme d'IA Qianfan de Baidu, a déclaré Wang Haifeng, directeur de la technologie de la société, lors d'un événement d'entreprise.

M. Wang a déclaré qu'Ernie avait atteint 300 millions d'utilisateurs depuis son lancement. Baidu a également annoncé vendredi une mise à jour de son écosystème d'IA PaddlePaddle, qui soutient désormais 14,65 millions de développeurs et dessert 370 000 entreprises et institutions.

OpenAI a annoncé cette semaine son intention de bloquer l'accès à son API en Chine et dans d'autres pays à partir du 9 juillet. Cette décision affecte de nombreuses startups chinoises qui ont utilisé la technologie d'OpenAI.

En réaction, Baidu, Alibaba et d'autres entreprises d'IA nationales ont lancé des initiatives pour attirer les utilisateurs concernés, en offrant des services de migration gratuits et des incitations. (Reportage de Liam Mo et Casey Hall ; édition de Tomasz Janowski)