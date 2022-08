J'avais l'impression que mes entrailles pleuraient : Les restrictions du COVID en Chine affectent la santé mentale des jeunes

En raison des mesures de confinement, elle était principalement confinée dans sa chambre et ne pouvait pas rencontrer ses amis. Il y avait également des restrictions strictes sur les moments où elle pouvait se rendre à la cantine ou prendre une douche. Se décrivant comme quelqu'un qui a besoin d'interactions sociales en personne, Zhang a déclaré que les restrictions avaient "supprimé le filet de sécurité qui me maintenait debout et j'ai eu l'impression que tout mon être s'écroulait".

Ce mois-là, on lui a diagnostiqué une dépression et une anxiété majeures.

Yao, également âgé de 20 ans et qui a demandé à ce que son prénom ne soit pas utilisé, a connu sa première dépression au lycée où il était pensionnaire, incapable de comprendre pourquoi les politiques de confinement étaient si dures. Il raconte qu'un jour, il a dû se réfugier dans les toilettes de l'école, pleurant si fort "qu'on aurait dit que mes entrailles pleuraient."

Au début de l'année 2021, alors qu'il était à l'université à Pékin, incapable de se débarrasser de cette dépression et également mécontent de ne pas avoir suivi les cours qu'il souhaitait par peur de contrarier son père, Yao a fait une tentative de suicide.

La Chine a utilisé certaines des mesures de confinement les plus sévères et les plus fréquentes au monde dans sa détermination à éradiquer toute épidémie de COVID, affirmant que cela permet de sauver des vies et soulignant le faible nombre de décès dus à la pandémie (environ 5 200 à ce jour).

C'est un effort qu'elle a montré peu de signes d'abandon, mais l'impact de cette politique sur la santé mentale inquiète les experts médicaux et, comme l'ont montré les expériences de Zhang et Yao, elle fait déjà des ravages.

"Les fermetures de la Chine ont eu un coût humain énorme, l'ombre de la santé mentale affectant négativement la culture et l'économie de la Chine pour les années à venir", affirme un éditorial de juin dans la revue médicale britannique The Lancet.

Les experts craignent en particulier pour la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes, plus vulnérables en raison de leur âge et du manque de contrôle sur leur vie, et qui doivent faire face à un stress éducatif et à des pressions économiques bien plus importants que les générations précédentes.

Le nombre de jeunes touchés est potentiellement énorme. Quelque 220 millions d'enfants et de jeunes chinois ont été confinés pendant des périodes prolongées en raison des restrictions du COVID, a estimé le ministère de l'Éducation en 2020. Il n'a pas répondu à une demande de Reuters pour un chiffre actualisé et un commentaire sur le sujet.

DES ENFANTS SOUS PRESSION

Les restrictions du COVID ont parfois contraint les jeunes à des situations extrêmes.

Pendant les deux mois de confinement draconien de Shanghai cette année, par exemple, certains jeunes de 15 à 18 ans ont dû s'isoler seuls dans des hôtels car ils n'étaient pas autorisés à rentrer chez eux.

"Ils devaient cuisiner pour eux-mêmes et n'avaient personne à qui parler, donc c'était en fait très difficile pour eux", a déclaré à Reuters Frank Feng, directeur adjoint de Lucton, une école internationale de Shanghai.

Bien que les données examinant la santé mentale des jeunes en Chine et l'impact des lockdowns et de la pandémie soient rares, ce qu'il y a est sombre.

Environ 20 % des collégiens et lycéens chinois apprenant à distance pendant les lockdowns ont eu des idées suicidaires, selon une enquête menée en avril 2020 auprès de 39 751 élèves et publiée en janvier dans la revue américaine Current Psychology. L'idéation suicidaire est parfois décrite comme le moment où une personne pense qu'elle serait mieux morte, bien que la personne puisse ne pas avoir à ce moment-là l'intention de se suicider.

Plus largement, toutes tranches d'âge confondues, les recherches de "conseil psychologique" sur le moteur de recherche chinois Baidu ont plus que triplé au cours des sept premiers mois de 2022 par rapport à la même période un an plus tôt.

Pour de nombreux adolescents, les blocages du COVID ont eu lieu pendant les années critiques d'examens. Si la stigmatisation de l'infection n'est pas suffisante, le désespoir d'éviter de manquer un examen qui changerait leur vie parce qu'ils ont attrapé le COVID ou, beaucoup plus souvent, parce qu'ils sont considérés comme un contact proche, a conduit de nombreuses familles à s'isoler pendant des mois avant les périodes d'examen, selon les enseignants.

Les sombres perspectives d'emploi exacerbent cette pression scolaire. Alors que le taux de chômage global s'élève à 5,4 %, celui des jeunes urbains a grimpé en flèche pour atteindre 19,9 %, le niveau le plus élevé jamais enregistré, alors que les embauches dans les entreprises diminuent en raison de la pandémie et de la répression réglementaire dans les secteurs de la technologie et du soutien scolaire.

La plupart des étudiants sont également enfants uniques en raison de la politique chinoise de l'enfant unique (1980-2015) et sont conscients qu'ils devront aider à soutenir leurs parents à l'avenir.

Selon une enquête menée par l'Université Fudan auprès de quelque 4 500 jeunes cette année, environ 70 % d'entre eux ont exprimé des degrés divers d'anxiété.

On pense également que la pandémie et les fermetures alimentent la désaffection à l'égard de la pression intense exercée pour avancer dans la vie, symbolisée par le mouvement dit "couché à plat" qui, l'année dernière, a connu un énorme succès sur les médias sociaux en Chine, de nombreux jeunes ayant adopté l'idée de faire le strict minimum pour s'en sortir.

UN BILAN DE DEUX DÉCENNIES ?

Pour sa part, le ministère de l'Éducation a lancé une série de mesures visant à améliorer la santé mentale des étudiants pendant la pandémie, notamment l'introduction de cours obligatoires sur la santé mentale dans les collèges et une campagne visant à augmenter le nombre de conseillers, de thérapeutes et de psychiatres dans les écoles du pays.

Mais la santé mentale n'a attiré l'attention en Chine qu'au cours des 20 dernières années et les efforts du ministère pour installer des conseillers dans les écoles sont relativement récents. La plupart des écoles n'en auraient pas eu l'année dernière. Les directives qu'il a publiées en juin 2021 préconisent un ratio d'au moins un conseiller pour 4 000 étudiants dans tout le pays.

Les médias d'État ont également abordé le sujet.

Un article paru le 6 juin dans le China Daily, consacré à l'impact sur la santé mentale des restrictions du COVID sur les groupes vulnérables, notamment les adolescents, citait Lu Lin, président du Sixième hôpital de l'Université de Pékin, qui affirmait que le "tribut payé par le COVID à la santé mentale des gens pourrait durer plus de deux décennies".

Des données datant de début 2020 montrent qu'un tiers des résidents qui se sont isolés chez eux ont souffert de troubles tels que la dépression, l'anxiété et l'insomnie, a-t-il déclaré.

M. Lu a estimé que la plupart d'entre eux se rétabliraient après la fin de l'épidémie, mais que 10 % seraient incapables de revenir complètement à la normale, soulignant qu'il avait des patients adolescents qui avaient développé une dépendance aux jeux, avaient des problèmes de sommeil et continuaient à être abattus et réticents à sortir.

Pour Zhang, les lockdowns et la dépression qui s'en est suivie ont complètement bouleversé sa vision du monde. Autrefois satisfaite de son projet d'étudier la langue et la littérature chinoises, la désillusion quant à la façon dont les lockdowns ont été gérés a suscité son intérêt pour des études à l'étranger.

"J'étais assez patriotique lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires... ce sentiment disparaît lentement. Ce n'est pas que je ne fais plus confiance au gouvernement, c'est plutôt le sentiment que l'odeur des masques et des désinfectants a pénétré profondément dans mes os."