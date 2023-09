Plus de 70 grands modèles linguistiques d'intelligence artificielle comportant plus d'un milliard de paramètres ont été diffusés en Chine, a déclaré Robin Li, PDG de Baidu Inc, lors d'un événement industriel organisé mardi à Pékin.

Baidu rejoint plusieurs autres entreprises chinoises qui ont lancé des chatbots d'intelligence artificielle la semaine dernière après avoir obtenu l'autorisation de les commercialiser en masse. Il s'agit notamment de la société de reconnaissance faciale SenseTime et des startups Baichuan Intelligent Technology, Zhipu AI et MiniMax.

M. Li a déclaré que la dernière version du chatbot IA de Baidu, Ernie 3.5, a une vitesse de traitement deux fois supérieure à celle de la version précédente et une efficacité améliorée de 50 %. Li a également révélé que Baidu lancera une nouvelle version dans un avenir proche. (Reportage de Yelin Mo et Brenda Goh ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)