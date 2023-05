Les actions chinoises prolongent leurs pertes suite à une reprise économique décevante

Les actions chinoises ont reculé mercredi, prolongeant les pertes subies lors de la session précédente à la suite de données économiques décevantes pour le mois d'avril, ce qui a incité certains économistes à revoir à la baisse les prévisions de croissance du pays.

** L'indice CSI300 a perdu 0,4 % à la mi-journée, tandis que l'indice composite de Shanghai a légèrement baissé de 0,2 %.

** L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,6 %, tandis que l'indice China Enterprises a baissé de 0,4 %.

** Les autres actions asiatiques ont été modérées et le dollar a oscillé autour d'un pic de cinq semaines, les investisseurs restant averses au risque, les négociations sur le plafond de la dette américaine et une série de données économiques mitigées pesant sur le sentiment.

** La production industrielle et la croissance des ventes au détail en avril en Chine ont été inférieures aux prévisions, suggérant que l'économie a perdu son élan au début du deuxième trimestre et intensifiant la pression sur les décideurs politiques pour consolider une reprise post-COVID vacillante.

** Les économistes de Barclays ont réduit la prévision du PIB de la Chine pour 2023 à 5,3 %, contre 5,6 % précédemment, en raison des "préoccupations concernant la durabilité de la reprise du logement et de la consommation".

** Pékin pourrait être amené à introduire une nouvelle série de mesures de soutien au cours du second semestre de l'année, y compris la réduction des taux de prêt de référence pour soutenir la croissance", a déclaré Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura.

** Les actions du secteur de l'assurance ont baissé de 2,6 %, tandis que les actions du secteur des métaux non ferreux et des spiritueux ont reculé de 0,8 %, respectivement.

** En revanche, les entreprises du secteur de la défense aérospatiale ont progressé de 2,2 % et les actions du secteur des équipements de communication ont augmenté de 1,1 %.

** La plupart des secteurs à Hong Kong ont baissé, bien qu'Alibaba Group Holding Ltd et Baidu Inc aient augmenté de 1,4 % et 1,5 %, respectivement.

** Le géant des moteurs de recherche Baidu a battu les estimations de revenus et de bénéfices du premier trimestre mardi, les entreprises ayant dépensé davantage en publicité dans le cadre de la réouverture de la Chine après la crise du COVID.

** Alibaba devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats jeudi. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Sonia Cheema)