Baikowski : 29 Septembre - Résultats Semestriels 2021

Baikowski® a réalisé une excellente performance sur le premier semestre 2021, confirmant incontestablement la force et la pertinence de l'offre du Groupe. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont fortement progressé, sur nos principaux marchés et en particulier en Asie et en Amérique du Nord, malgré le contexte sanitaire. L'excellente dynamique commerciale, notamment dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile, est sans conteste le fruit de la mobilisation et de l'expertise de tous nos collaborateurs. Je souhaite les remercier pour leur engagement, ainsi que nos clients pour leur confiance et leur fidélité, et leur assurer que plus que jamais, nous poursuivrons et concentrerons nos efforts de transformation afin de rester un acteur de référence de la chimie de spécialités. »