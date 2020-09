Baikowski : Bonne résistance des résultats semestriels 2020

Perspectives long terme confirmées

Baikowski (Paris:ALBKK) :

« Cette rentrée, dans un contexte économique et sanitaire très particulier, nous offre l’occasion de vous annoncer nos résultats semestriels qui ont su prouver la résilience et l’agilité du Groupe. Avec plus de 90% de notre activité à l’international, un outil industriel opérationnel en toutes circonstances, et des équipes mobilisées et motivées, nous avons su maintenir le cap et assurer une qualité de services au cours de ce semestre, tout en poursuivant nos efforts au sein de ce qui constitue notre réacteur et notre cœur de métier : l’innovation. »

Benoît GRENOT - Directeur Général

Données consolidées (en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 16,3 18,0 EBITA (Résultat opérationnel avant écart d’acquisition et mises en équivalence) - 0,5 0,5 en % du chiffre d’affaires - 3,2 % 2,7 % EBIT (Résultat opérationnel) 0,0 0,9 Résultat net part du groupe - 0,4 0,6

Le chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre 2020 s’établit à 16,3 millions d’euros, confirmant une baisse limitée de l’activité de -9,7 % à taux de change et périmètre constants vs le premier semestre 2019. Alors que les cycles des grands marchés restent favorables, l’activité du Groupe a été marquée par un ralentissement général qui a influé depuis 5 mois sur sa trajectoire de croissance. Les ventes sur les marchés de l’électronique et des applications très techniques (céramiques, produits de polissage…) connaissent un ralentissement peu significatif, tandis que l’automobile, l’aéronautique, l’éclairage traditionnel et l’horlogerie enregistrent eux, un repli plus marqué.

Dans ce contexte de moindre volume, les performances financières du Groupe enregistrent un repli temporaire avec un EBITA négatif de -0,5 M€ et un EBIT à l’équilibre (intégrant un effet de -0,7 M€ lié à l’acquisition de Mathym) et le résultat net part consolidé du Groupe s’élève à - 0,4 M€ contre 0,6 M€ au 30 juin 2019.

La situation financière du Groupe reste solide, profilée pour traverser avec sérénité la période qui s’ouvre. En s’appuyant sur son crédit syndiqué, le Groupe dispose à la clôture d’une trésorerie nette de 11,2 M€. La dette nette du groupe de 18,4 M€ est en baisse de -0.6 M€ par rapport au 31/12/2019.

La crise engendrée par la COVID reste difficile à estimer, que ce soit en Europe ou à l’international. Baikowski®a retrouvé l’intégralité de ses ressources industrielles et commerciales depuis mi-juin, et confirme la dynamique positive notamment en Asie, tirés par l’électronique et la prise de nouveaux marchés de haute technologie.

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2019, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 40,5 millions d’euros.

Euronext : ALBKK - ISIN : FR0013384369

