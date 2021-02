Baikowski : Chiffre d'affaires 2020 : 35,6 M

Données financières EUR USD CA 2019 40,5 M 48,9 M - Résultat net 2019 2,62 M 3,16 M - Dette nette 2019 19,1 M 23,1 M - PER 2019 18,8x Rendement 2019 - Capitalisation 45,8 M 55,2 M - VE / CA 2018 1,45x VE / CA 2019 1,69x Nbr Employés 172 Flottant 23,2% Graphique BAIKOWSKI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BAIKOWSKI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre François-Xavier Entremont Chairman Stéphane Rosnoblet Director Jean Guittard Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BAIKOWSKI 16.82% 55 ECOLAB INC. 0.32% 60 737 SIKA AG 2.98% 39 208 GIVAUDAN SA -4.53% 36 463 EMS-CHEMIE HOLDING AG 2.05% 22 619 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD. -5.35% 18 067